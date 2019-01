Toffee cubierto de chocolate Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 1 Caramelo macizo de mantequilla cubierto con una capa de chocolate y almendras picadas. Una receta fácil y rápida. Puedes sustituir las almentras por nueces o cacahuates. Ingredientes 450 gramos de mantequilla

400 gramos de azúcar estándar

1/4 cucharadita de sal

200 gramos de chocolate para repostería

120 gramos de almendras picadas Cómo hacerlo 1. Coloca la mantequilla, azúcar y sal en una cacerola pesada. Calienta a fuego medio, moviendo constantemente, hasta que la mantequilla se haya derretido. Deja que hierva, sin dejar de mover, hasta que tome un tono ámbar oscuro o una temperadora de 140 °C. 2. Cubre una charola para hornear con papel aluminio o papel encerado. 3. En cuanto el caramelo esté listo, vierte sobre la charola. Manéjalo con mucho cuidado ya que estará muy caliente. 4. Derrite el chocolate y cubre el caramelo con una capa delgada. Espolvorea las almendras sobre el chocolate, y presiona ligeramente para que se peguen. 5. Refrigera el toffee hasta que se endurezca. Quiébralo en trozos del tamaño deseado y almacénalo en un recipiente con tapadera hermética.

