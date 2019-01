Muffins integrales de calabaza Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 12 Una mezcla de dos harinas, linaza y avena con purés de calabaza y manzana, especias y nueces. El delicioso aroma de estos muffins en toda tu casa es solo una pequeña muestra de lo que te espera al probarlos. Ingredientes 1 taza de harina de trigo blanca

1/2 taza de harina de trigo integral

1/4 taza de linaza molida

1/4 taza de avena, más un poco para adornar

1/2 cucharadita de polvo para hornear

1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio

1/2 cucharadita de sal

2 cucharaditas de canela en polvo

1 cucharadita de jengibre en polvo

1/2 cucharadita de clavos de olor en polvo

1/4 cucharadita de nuez moscada 1/2 taza de azúcar mascabado

1 taza de puré de calabaza

1/2 taza de yogurt natural

2 huevos

3 cucharadas de melaza

3 cucharadas de puré de manzana

1 cucharada de aceite de canola

1 cucharadita de esencia de vainilla

1/2 taza de nuez de castilla picada (opcional)

1/2 taza de pasitas blancas (opcional)

Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 200 °C (400 °F). Rocía con aceite en aerosol un molde para 12 muffins. 2. Mezcla en un tazón las 2 harinas, linaza molida, avena, polvo para hornear, bicarbonato, sal, canela, jengibre, clavos y nuez moscada. 3. Aparte, bate en otro tazón el azúcar mascabado junto con el puré de calabaza, yogurt, huevos, melaza, puré de manzana, aceite de canola y vainilla, hasta integrar perfectamente. Añade la harina, moviendo con una espátula solo hasta incorporar. Envuelve suavemente las pasitas y las nueces picadas. 4. Divide la masa en los moldecitos y espolvorea con unas hojuelas de avena y unas pepitas. Hornea en el horno precalentado hasta que los muffins pasen la prueba del palilo, entre 15 y 20 minutos.

