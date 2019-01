Pimientos Halloween rellenos de carne Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H 25 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 25 Min Porciones 6 Pimientos con ojos, nariz y boca de calabaza de Halloween, rellenos de un picadillo picante de carne de res. Ingredientes 6 pimientos morrones color naranja

1/2 kilo de carne molida de res

1 huevo

4 rebanadas de pan integral, en cubos

1 cebolla pequeña, picada

1 jitomate pequeño, picado 2 dientes de ajo, picados

1/2 taza de salsa picante de botella

1/4 taza de mostaza

3 cucharadas de salsa inglesa

1/4 cucharadita de sal

1. Precalienta el horno a 175 °C (450 °F). Engrasa un refractario cuadrado de 20×20 centímetros. 2. Mezcla en un tazón la carne molida con el huevo, cubos de pan, cebolla, jitomate, ajo, salsa picante, mostaza, salsa inglesa, sal y pimienta. 3. Lava los pimientos y utiliza un cuchillo filoso pequeño para cortar ojos y nariz en forma de triángulo, y dientes puntiagudos (como si fuera una calabaza de Halloween). Rebana la parte superior y retira las venas y semilla. 4. Rellena los pimientos con la carne y colócalos en el refractario engrasado, parados y recargados entre sí. 5. Hornea en el horno precalentado hasta que los pimientos estén suaves y el relleno de carne se haya cocido, aproximadamente 1 hora.

