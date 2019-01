Brownies de chocolate con calabaza y nuez Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 16 El puré de calabaza y las especias le dan un toque otoñal a esta receta clásica de brownies de chocolate. Ingredientes 3/4 taza de harina de trigo

1/2 cucharadita de polvo para hornear

1/2 cucharadita de sal

3/4 taza de mantequilla, derretida

1 1/2 tazas de azúcar

2 cucharaditas de esencia de vainilla

3 huevos 1/4 taza de cocoa en polvo

1/2 taza de chocolate semi-amargo picado

1/2 taza de puré de calabaza

1/2 taza de nuez de castilla picada

3/4 cucharadita e canela en polvo

1/2 cucharadita de clavos de olor en polvo

1. Precalienta el horno a 175 °C (350 °F0. Engrasa un molde para hornear de 20×20 centímetros. 2. Revuelve harina, polvo para hornear y sal en un tazón. 3. Aparte, mezcla la mantequilla derretida, azúcar y vainilla en otro tazón. Incorpora los huevos, uno a la vez, moviendo con una cuchara después de cada adición. Añade poco a poco los polvos, mezclando con una espátula hasta tener una masa homogénea. Vierte cantidades iguales de masa en dos diferentes tazones. 4. Agrega en uno de los tazones la cocoa y el chocolate; mezcla bien. 5. Añade en el segundo tazón el puré de calabaza, nueces, canela, clavos y nuez; mezcla bien. 6. Forma una capa de masa de chocolate en el fondo del molde engrasado, y cubre con una segunda capa de la masa de calabaza. Repite el procedimiento hasta terminar con una capa de calabaza. 7. Pasa un cuchillo delgado entre las capas, moviéndolo en forma de remolino para crear una apariencia marmoleada. 8. Hornea en el horno precalentado hasta que los brownies empiecen a despegarse de las orillas del molde y pasen la prueba del palillo, entre 40 y 45 minutos. 9. Deja enfriar dentro del molde, corta en cuadros y sirve.

