Huevos rellenos araña Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 24 Mitades de claras de huevo cocidas rellenas de una mezcla picante de yemas, mayonesa y mostaza, y cubiertas con aceitunas negras. ¿Quieres darles un toque festivo? Corta aceitunas en forma de "patitas" de araña para este Halloween. Ingredientes 12 huevos

1 1/2 cucharadas de mostaza dijon

1 1/2 cucharadas de mayonesa

1/2 cucharadita de salsa inglesa

1/2 cucharadita de salsa picante de botella, o al gusto

1 pizca de sal y pimienta

1/4 cucharadita de páprika

Coloca los huevos en una olla y cúbrelos con agua. Calienta a fuego alto hasta que suelten el hervor. Retira la olla del fuego, tapa y deja que los huevos reposen en el agua caliente durante 10 o 12 minutos. Saca los huevos del agua caliente y deja enfriar. Pela. 2. Corta cada huevo a la mitad, a lo largo, retira las yemas y colócalas en un tazón junto con la mostaza, mayonesa, salsa inglesa, salsa picante, sal y pimienta. Machaca las yemas y revuelve con el resto de los ingredientes hasta formar una pasta homogénea. 3. Rellena cada mitad de huevo con la mezcla de yemas. Puedes utilizar una cuchara, una manga pastelera o una bolsa pequeña con un hoyo en una esquina. Espolvorea cada huevo relleno con una pizca de páprika y coloca una mitad de aceituna en el cantro, con el lado redondeado hacia arriba. 4. Refrigera los huevos rellenos hasta que se hayan enfriado, entre 20 y 30 minutos.

