Varitas mágicas Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 30 Min Porciones 30 Varitas mágicas hechas con palitos de pretzel cubiertos con betún de vainilla y grageas de colores. Practica la magia este halloween antes de comerte tus varitas mágicas. Ingredientes 1/2 kilo de palitos de pretzel

1 botecito (453 gramos) de betún de vainilla (ej. Betty Crocker®)

1. Unta el betún en 3/4 partes de los palitos de prezel y revuélcalos en la grageas. ¡Abracadabra, ya tienes tu propia varita mágica!

