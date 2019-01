Waffles de calabaza con jarabe de manzana Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Waffles con puré de calabaza y especias olorosas, servidos con un jarabe tibio de manzana y limón. ¡El desayuno de otoño perfecto! Ingredientes 2 1/2 tazas de harina de trigo

4 cucharaditas de polvo para hornear

2 cucharaditas de canela en polvo

1 cucharadita de pimienta gorda en polvo

1 cucharadita de jengibre en polvo

1/2 cucharadita de sal

1/4 taza de azúcar mascabado

1 taza de puré de calabaza

2 tazas de leche 4 huevos, separados

1/4 taza de mantequilla, derretida

Jarabe de manzana

1/2 taza de azúcar blanca

1 cucharada de fécula de maíz

2 cucharadita de canela molida

1 taza de jugo de manzana natural

1 cucharada de jugo de limón

2 cucharadas de manzana Cómo hacerlo 1. Precalienta la wafflera. 2. Mezcla la harina, polvo para hornear, canela, pimienta gorda, jengibre, sal y azúcar mascabado en un tazón. 3. Aparte, mezcla el puré de calabaza con la leche y yemas de huevo en otro tazón. 4. Bate las claras de huevo en un tazón limpio y seco, hasta formar picos suaves. 5. Agrega los polvos y 1/4 taza de mantequilla derretida al tazón con el puré de calabaza; mezcla solo hasta integrar. Envuelve primero 1/3 de claras de huevo con una espátula, luego envuelve el resto. 6. Cuece los waffles de acuerdo a las instrucciones de tu wafflera. 7. Para preparar el jarabe, mezcla el azúcar, fécula de maíz y canela en una cacerola. Incorpora los jugos de manzana y limón. Cocina a fuego medio hasta que la mezcla empiece a hervir. Retira del fuego y agrega 2 cucharadas de mantequilla; revuelve hasta que se derrita. Sirve tibio sobre los waffles. Jarabe de manzana

