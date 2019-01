Bolas de palomitas con chocolate Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 16 Bolas de palomitas de maíz endulzadas con salsa de malvavisco, y cubiertas con chocolate y cacahuates tostados. Ingredientes 3 tazas de malvaviscos miniatura

1/4 taza de mantequilla

8 tazas de palomitas de maíz recién hechas

1/2 taza de cacahuates tostados sin sal

1/2 taza de mini kisses de chocolate Cómo hacerlo 1. Coloca los malvaviscos y mantequilla en una olla grande a fuego medio-bajo. Cocina, moviendo constantemente, hasta que se hayan derretido e incorporado bien, aproximadamente 5 minutos. Retira del fuego. 2. Agrega las palomitas y los chocolates a la olla, y mueve con cuidado para cubrirlas completamente de la mezcla. Agrega los mini kisses de chocolate y sigue moviendo. 3. Engrasa tus manos con mantequilla y forma bolas de 7 centímetros de diámetro. Envuélvelas en papel celofán.

