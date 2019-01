Alitas de "murciélago" Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Alas de pollo horneadas en salsa de soya con azúcar y un toque de ajo en polvo. Acomódalas como alas de murciélago durante la temporada de Halloween. Ingredientes 1 taza de azúcar blanca

1 taza de salsa de soya

1 pizca de ajo en polvo

Precalienta el horno a 190 °C (375 °F). Rocía un refractario de vidrio grande con aceite en aerosol. 2. Mezcla muy bien el azúcar, salsa de soya y ajo en polvo, hasta disolver. Acomoda las alas en el refractario y vierte sobre ellas la salsa de soya con azúcar. 3. Hornea en el horno precalentado durante 20 minutos. Voltea con una espátula y cocina durante 20 minutos más.

