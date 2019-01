Calabaza brûlée Tiempo Total 4 H 37 Min Tiempo Activo 17 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 12 Crème brûlée o natilla con puré de calabaza y un toque de especias como el clavo de olor y el jengibre en polvo. Ingredientes 4 tazas de crema para batir

2 cucharaditas de esencia de vainilla

16 yemas de huevo

1/4 taza de azúcar mascabado

3/4 taza de azúcar blanca

1 cucharadita de canela en polvo 1/4 cucharadita de sal

1/4 cucharadita de jengibre en polvo

1/8 cucharadita de clavos de olor en polvo

1 taza de puré de calabaza

1. Precalienta el horno a 165 °C (325 °F). 2. Calienta la crema y la vainilla en una olla grande a fuego medio y deja que hierva suavemente. Si es necesario, baja el fuego para evitar que hierva de más. 3. Bate en un tazón las yemas de huevo con el azúcar mascabado, 3/4 taza de azúcar blanca, canela, sal jengibre, clavos y puré de calabaza. Sin dejar de batir, agrega lentamente 1 taza de la crema caliente. Luego vierte toda la mezcla de yemas dentro de la olla, y mueve rápidamente durante 1 minuto. 4. Vierte dentro de refractarios individuales y acomoda los refractarios sobre una charola para hornear. 5. Hornea en el horno precalentado hasta que se hayan cuajado, aproximadamente 15 minutos. Refrigera de 4 a 6 horas. 6. Antes de servir, espolvorea 1 cucharadita de azúcar sobre la superficie de cada crème brûlée. Utiliza una antorcha, el asador del horno o el hornito para caramelizar el azúcar. Toma de 2 a 3 minutos bajo el asador del horno u hornito. Sirve inmediatamente.

