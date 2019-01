Gusanos en el fango Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Un delicioso fango de pudín de chocolate con gusanos de dulce. Esta receta de Halloween es tan fácil que hasta los niños pueden hacerla. Ingredientes 12 galletas de chocolate con relleno cremoso (ej. Oreo®)

1 paquete (100 gramos) de pudín instantáneo sabor chocolate

2 tazas de leche

90 gramos de gusanos de gomita Cómo hacerlo 1. Coloca las galletas dentro de una bolsa de plástico con cierre, y tritúralas con la ayuda de un rodillo. Para lograr una apariencia más similar al lodo, retira el relleno cremoso de las galletas antes de triturarlas. 2. Mezcla el pudín de chocolate con la leche en un tazón, batiendo manualmente durante 2 minutos. Coloca 1/3 de las galletas trituradas en el fondo de un tazón de vidrio y vierte encima el pudín de chocolate. Empareja con una cuchara o espátula la superficie del pudín y agrega encima el resto de las galletas trituradas. Entierra parte del cuerpo de los gusanos en la "tierra" de galletas.

