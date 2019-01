"Ratones" de carne en "sangre" de jitomate Tiempo Total 1 H 30 Min Tiempo Activo 1 H 15 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Albóndigas de carne de res en forma de ratones, horneadas en salsa de jitomate y rellenas de queso. Divierte y alimente a tu familia al mismo tiempo con esta receta de Halloween. Ingredientes 1 kilo de carne molida de res

1/2 cebolla, picada

1 huevo, batido

1 taza de pan molido

Hierbas secas y epecias, al gusto

1 taza de queso cheddar en cubos 900 gramos de salsa de jitomate para pasta

1 taza de azúcar blanca

1 cucharada de salsa inglesa

30 gramos de espagueti sin cocinar, cortados en cuatro piezas

1/2 zanahoria, en rebanadas de .35 centímetros

1 cucharada de chícharos Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175 °C (350 °F). 2. Coloca la carne, cebolla, huevo, pan molido y sazonador en un tazón grande. Mezcla muy bien con tus manos. Divide la carne en porciones del tamaño de 1/3 de taza y forma albóndigas redondas con un cubo de queso en el centro. Forma un extremo puntiagudo con tus dedos y alarga el cuerpo trabajándola con cuidado entre las palmas de tus manos. Coloca tu "ratón" en un refractario de vidrio rectangular y repite el procedimiento con el resto de la carne. Inserta piezas de espagueti en el extremo redondo del ratón, como si fueran colas. 3. Aparte, mezcla la salsa de jitomate, azúcar y salsa inglesa en un tazón. Vierte sobre los ratones en el refractario y cubre con papel aluminio. 4. Hornea durante 45 minutos. Descubre el refractario y hornea de 20 a 30 minutos más, bañando con la salsa para glasear los ratoncitos. 5. Mientras los ratones terminan de hornearse, calienta los chícharos y zanahorias dentro dle microondas, durante 15 segundos. 6. Pasa los ratoncitos cocidos a un platón, cuidando que no se les caiga la cola. Acomoda los chícharos en el extremo puntiagudo, como si fuegan los ojos, e inserta las rebanadas de zanahoria como si fueran orejas. Agrega salsa de jitomate encima y sirve.

