Choux con crema y chocolate (Profiteroles) Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 20 Choux rellenos de crema batida y cubiertos de chocolate derretido. Una receta francesa fácil y deliciosa. Ingredientes 110 gramos de mantequilla, en cubos

240 mililitros de agua

1/4 cucharadita de sal

125 gramos de harina de trigo

4 huevos

300 mililitros de crema para batir

200 gramos de chocolate, derretido Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 220 °C. 2. Calienta la mantequilla y el agua en una cacerola grande hasta que empiece a hervir. Incorpora la harina y la sal, moviendo hasta que se forme una bola. Pasa la mezcla a un tazón. 3. Incorpora las huevos, uno por uno, mezclando bien con una palita de madera después de cada adición. Pon cucharadas de la masa en una charola para hornear sin engrasar. 4. Hornea en el horno precalentado hasta que se vean ligeramente dorados y el centro se haya cocido, entre 20 y 25 minutos. Haz un pequeño orificio en el lado de los choux para que escape el vapor y colócalos sobre una rejilla enfriadora. 5. Mientras, bate la crema en un tazón hasta que esté espesa. 6. Condo los choux se hayan enfriado y estén listos para servir, córtalos por mitad con mucho cuidado. Rellena los choux con crema y cúbrelos con chocolate derretido.

