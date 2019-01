Plátanos congelados Tiempo Total 4 H 20 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 Plátanos congelados cubiertos con una capa de crema de cacahuate, otra de chocolate y una última de cacahuates tostados. Ingredientes 4 plátanos, pelados y cortados horizontalmente

1/3 taza de crema de cacahuate

235 gramos de chocolate semi-amargo, picado

1/2 taza de cacahuates tostados, picados

Inserta 1 palito de madera en el extremo cortado de cada mitad de plátano. Coloca los plátanos sobre una charola para hornear cubierta con papel encerado. Congela hasta que estén bien firmes, aproximadamente 2 horas. 2. Saca los plátanos congelados del congelador y cúbrelos con una capa delgada de crema de cacahuate. Regresa los plátanos al congelador. Permite que la crema de cacahuate se endurezca, entre 35 y 45 minutos aproximadamente. 3. Derrite el chocolate a baño María, moviendo frecuentemente y cuidando que no se queme. 4. Sumerge los plátanos congelados en el chocolate derretido, asegurándote de cubrirlos completamente. Luego pásalos por los cacahuates picados y colócalos de nuevo en la charola con el papel encerado. Congela hasta que el chocolate esté firme, entre 1 y 2 horas.

