Paletas de yogurt light Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Paletas de yogurt natural, plátano y gelatina en polvo sabor fruta. Saludables para los diabéticos y "dietéticos". Ingredientes 1 taza de agua hirviendo

85 gramos de gelatina en polvo sabor fruta, sin azúcar

1 plátano

1. Coloca el agua hirviendo y la gelatina en el vaso de la licuadora, licua con mucho cuidado hasta que la gelatina se haya disuelto. Agrega el plátano y licua hasta tener una mezcla homogénea. Por último añade el yogur y licua de nuevo. 2. Vierte la mezcla en moldes de paleta o vasitos de plástico desechables. Congela hasta que se endurezcan. (Si utilizas vasitos de plástico desechables, congela las paletas hasta que estén un poco firmes, inserta palitos de madera y deja en el congelador hasta que se congelen completamente).

