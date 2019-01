Peras en jarabe de naranja Tiempo Total 1 H 45 Min Tiempo Activo 1 H 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 3 Peras pochadas en un jarabe de jugo de naranja con un toque de vainilla y de canela. Se sirven bañadas en el jarabe con nuez picada. Ingredientes 1 1/2 tazas de jugo de naranja sin pulpa

1/2 taza de azúcar mascabado

1/4 taza de azúcar blanca

1 cucharada de esencia de vainilla

1 cucharadita de canela en polvo

3 peras, peladas y sin corazón

1. Coloca el jugo de naranja, azúcar morena, azúcar blanca, vainilla y canela en una cacerola a fuego medio. Deja que hierva, moviendo para disolver el azúcar. 2. Coloca las peras en el jarabe, tapa y reduce el fuego a bajo; cocina durante 1 hora y 15 minutos. Baña las peras con el jarabe cada 10 minutos y volteálas dos veces durante el proceso de cocción. 3. Saca las peras de la cacerola y colócalas en platos individuales. Deja el jarabe en el fuego y cocina, moviendo constantemente, hasta que esté muy espeso, aproximadamente 15 minutos. Retira del fuego e incorpora la nuez. 4. Vierte el jarabe de naranja sobre las peras al momento de servir.

