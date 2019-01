Mousse de ciruelas Tiempo Total 3 H 50 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 5 Ciruelas frescas, leche evaporada y un toque de jugo de limón, en un mousse esponjoso fácil de preparar. Ingredientes 2 tazas de ciruelas frescas, deshuesadas y rebanadas

1 cucharada de agua (opcional)

7 gramos de grenetina

1/2 taza de agua caliente

1/2 taza de azúcar blanca

2 cucharadas de jugo de limón

1/2 taza de leche evaporada Cómo hacerlo 1. Coloca las ciruelas en una cacerola a fuego medio-bajo, tapa y cocina, moviendo constantemente, hasta que estén suaves, entre 5 y 10 minutos. Si se espesa demasiado o empieza a quemarse, agrega la cucharada de agua. Retira del fuego y deja enfriar. 2. Disuelve la grenetina en 1/2 taza de agua caliente, e incorpora las ciruelas ya frías, azúcar y jugo de limón. Mezcla hasta que la grenetina y el azúcar se hayan disuelto. Mete al refrigerador y refrigera hasta que empiece a cuajarse, aproximadamente 30 minutos. 3. Bate la leche evaporada con la batidora eléctrica hasta que esté espesa. Agrégala a cucharadas al tazón con el resto del mousse. Ahora bate todo junto hasta que el postre quede esponjoso. 4. Refrigera durante por lo menos 3 horas antes de servir.

