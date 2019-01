Peras en salsa de vino tinto Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Peras cocidas en un jarabe de vino tinto con especias, y servidas frías. Un postre de fruta elegante y económico. Ingredientes 3 tazas de vino tinto

1 taza de azúcar blanca

2 rajas de canela

4 clavos de olor enteros

1 trozo de cáscara de naranja 1 cucharadita de hinojo seco (opcional)

3 pimientas negras enteras (opcional)

2 hojas de laurel (opcional)

Cómo hacerlo 1. Coloca el vino tinto, azúcar, canela, clavos, cáscara de naranja, hinojo, pimientas y hojas de laurel en una cacerola grande. 2. Pela las peras y retira el corazón de la parte de abajo, dejando el tallo intacto. Reserva. 3. Calienta el vino a fuego alto hasta que suelte el hervor, moviendo hasta que el azúcar se haya disuelto. Agrega las peras y cuando quiera empezar a hervir de nuevo, reduce el fuego a medio-bajo, y cocina hasta que las peras estén suaves, aproximadamente 25 minutos. 4. Saca las peras del jarabe de vino, tapa y refrigera hasta que estén frías. Cuela el jarabe con una manta de cielo y desecha las especias. Calienta a fuego medio hasta que adquiera una consistencia espesa, como la de la miel. Refrigera el jarabe hasta que se enfríe. 5. Cuando el jarabe se haya enfriado, viértelo sobre las peras, tapa las peras y enfría durante por lo menos 2 horas más antes de servir.

