Membrillos al horno Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 6 Mitades de membrillo horneadas con oporto, canela, clavos de olor y azúcar. Dulces, suaves y aún mejor si los sirves con crema chantilly. Ingredientes 3 membrilos, con cáscara y cortados a la mitad

18 clavos de olor enteros

1 1/2 tazas de agua

1/2 taza de oporto

3 rajas de canela

1/3 taza de azúcar

1/3 taza de crema chantilly (opcional) Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 190 °C (375 °F). 2. Inserta 3 clavos en cada mitad de membrillo. Coloca los membrillos en un refractario rectangular grande con el lado cortado hacia abajo. Agrega el agua, vino y canela al refractario; espolvorea el azúcar sobre los membrillos. 3. Hornea en el horno precalentado hasta que hayan tomado un tono café claro, entre 35 y 40 minutos. Voltea los membrillos y hornea otros 10 minutos, hasta que estén muy suaves. 4. Retira del horno y deja enfriar un poco. Sirve cada mitad en un plato y rocía con 1 cucharada de los jugos en el refractario. Si lo deseas, agrega 1 cucharada de crema batida encima. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

