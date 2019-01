Ensalada de fruta con jarabe de limón y canela Tiempo Total 1 H 30 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Trozos frescos de mango, durazno, manzana y frambuesas, bañados en un jarabe frío de limón con canela. Ingredientes 1 taza de azúcar blanca

1/2 taza de agua

3 tiras de cáscara de limón de 2.5 cm cada una

1 raja de canela

2 cucharadas de jugo de limón

4 mangos, pelados y troceados 4 duraznos, pelados y troceados

4 manzanas Granny Smith, peladas y troceadas

450 gramos de frambuesas frescas

1/4 taza de hierbabuena fresca, picada

Coloca el azúcar, agua, cáscara de limón, canela y 2 cucharadas de jugo de limón en una cacerola pequeña. Deja que hierva, reduce el fuego a medio-bajo y cocina durante 10 minutos. Cuela y refrigera hasta que se haya enfriado. 2. Coloca el mango, durazno, manzana, frambuesas, hierbabuena y 2 cucharadas de jugo de limón en un tazón grande. Vierte encima el jarabe y mezcla con mucho cuidado.

