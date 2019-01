Gelatina de almendra con mandarina Tiempo Total 4 H 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Gelatina de leche con esencia de almendra, servida con gajos de mandarina en almíbar. Puedes sustituir la leche de vaca por leche de soya. Ingredientes 2/3 taza de azúcar blanca

1 1/2 tazas de leche

14 gramos de grenetina (ej. Knox®)

2 tazas de agua hirviendo

1 cucharaditas de esencia de almendra

1 lata (312 gramos) de gajos de mandarina en almíbar Cómo hacerlo 1. Mezcla el azúcar con la leche en un tazón mediano, batiendo con un batidor de globo hasta que se haya disuelto. Espolvorea la grenetina encima y deja reposar durante 1 minuto. 2. Agrega el agua hirviendo y esencia de almendra, y sigue batiendo con el batidor de globo hasta que la grenetina se haya disuelto. Vierte dentro de un molde cuadrado de 18 centímetros. Refrigera hasta que se haya cuajado, aproximadamente 4 horas. 3. Una vez cuajada, corta la gelatina en cuadros de 3 centímetros y colócalos en un tazón. Agrega los gajos de mandarina con todo y almíbar, y mezcla con cuidado. Sirve.

