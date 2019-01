Marinada de páprika Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 1 Una mezcla de aceite de oliva, jugo de limón y páprika con hierbas y sazonadores. Perfecto para pollo o pescado. Ingredientes 1 taza de aceite de oliva

1 cucharada de jugo de limón

1 cucharadita de salsa inglesa

½ cucharadita de jugo sazonador Maggi®

1 cucharada de páprika

1 cucharadita de romero seco

1 cucharadita de orégano seco

1. Mezcla todos los ingredientes en un recipiente y vierte sobre 1 kilo de carne de pollo o pescado. Deja que la carne se marine durante 30 minutos antes de asar.

