Lechón deshebrado Tiempo Total 1 H 50 Min Tiempo Activo 1 H 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 El lechón se hierve en agua con páprika, naranja y especias hasta que queda bien suave. Sirve con salsa verde y acompaña con arroz. Ingredientes 1 kilo de carne de lechón, sin huezo y en trozos

2 litros de agua

1 naranja, con cáscara y troceada

1 cucharade de páprika

Sal y pimienta, al gusto

1 cebolla blanca, troceada 2 dientes de ajo, picados

50 gramos de apio, picado

50 gramos de zanahoria, pelada y picada

1 cucharadita de tomillo

1 hoja de laurel

1. Calienta el aceite en una olla grande a fuego medio. Agrega la cebolla, ajo, apio, zanahoria, naranja, tomillo y laurel. Deja calentar durante 2 minutos, moviendo un par de veces. 2. Agrega el agua, páprica, sal y pimienta y deja que hierva, luego incorpora el lechón. Permite que hierva de nuevo y reduce el fuego a medio-bajo. Cocina durante 1 1/2 horas o hasta que esté suave, agregando agua conforme sea necesario para que la carne siempre esté cubierta. 3. Retira la carne de la olla y deshébrala. Desecha el resto de los ingredientes.

