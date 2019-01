Frijoles refritos con tocino y chorizo Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 15 Frijoles bayos cocidos y refritos con muy poco aceite, tocino y chorizo. Deliciosos como guarnición y en tacos. Ingredientes 2 cucharadas de aceite vegetal

1/2 cebolla blanca, picada

1 diente de ajo, picado

100 gramos de tocino, picado

1 kilo de frijol bayo, cocido y sin caldo 100 gramos de chorizo, desmenuzado

1 taza de caldo de pollo

1 cucharadita de consomé de pollo granulado

Calienta el aceite en una cazuela grande a fuego medio. Agrega la cebolla y el ajo, y sofríe hasta que se vean transparentes. Luego agrega el tocino y el chorizo, y fríe hasta que se hayan dorado un poco. 2. Mientras, muele los frijoles solo la cantidad necesaria de caldo de pollo como para que se muelan bien, sin que queden muy aguados. 3. Vierte dentro de la cazuela con el resto de los ingredientes, mezcla muy bien y sazona con el consomé granulado y sal. Reduce el fuego a lo más bajo y cocina hasta que se hayan calentado.

