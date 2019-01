Pan de soda con miel y romero Average Ratings from Allrecipes Mexico (3) Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Pan de soda irlandés con harinas blanca e integral, miel y romero fresco. Delicioso con mantequilla o aceite de oliva. Ingredientes 200 gramos de harina integral de trigo

275 gramos de harina blanca de trigo

300 mililitros de jocoque

1 cucharadita rasa de bicarbonato de sodio

1 pizca de sal

6 cucharadas de miel de buena calidad

1. Precalienta el horno a 200 °C. Enharina una charola para hornear. 2. Separa las hojitas de romero y desecha el tallo. 3. Coloca el romero en un tazón grande. Cierne encima la harina blanca junto con el bicarbonato y la sal. 4. Agrega el jocoque y la miel. Mezcla hasta tener una masa suave y manejable. 5. Coloca la masa en una superficie plana enharinada y amasa hasta que se sienta tersa. 6. Forma un pan redondo y corta dos cruces en la superficie de forma que veas cuatro triángulos en el centro. 7. Coloca sobre la charola enharinada y hornea durante 40 minutos. El pan estará listo cuando se haya dorado y suene hueco al golpearlo ligeramente. 8. Permite que repose durante 10 minutos antes de rebanarlo. Si lo prefieres más suave que crujiente, cúbrelo con una toalla de cocina limpia ligeramente húmeda.

