Crema catalana Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 28 La versión española del crème brulée francés. Una mezcla de leche con yemas de huevo, vainilla y el sabor de las cáscaras de limón y naranja. Ingredientes 3 litros de leche

3 rajas de canela

2 limones, su cáscara en tiras

2 naranjas, su cáscara en tiras

16 yemas de huevo

2 tazas de azúcar 1 lata (397 gramos) de leche condensada

2 cucharaditas de vainilla

120 gramos de fécula de maíz

2 cucharaditas de canela en polvo

1. Calienta la leche con las rajas de canela y ralladuras de limón y naranja en una olla a fuego medio. Deja que hierva, retira del fuego y cuela. Desecha la canela y las cáscaras. 2. Mezcla las yemas de huevo con 2 tazas de azúcar en un tazón grande, incorpora la leche condensada y la vainilla; bate bien con un batidor de globo. Sin dejar de batir, incorpora poco a poco la leche caliente. 3. Vierte todo dentro de la olla y calienta a fuego medio. Agrega la fécula de maíz y la canela molida; cocina sin dejar de mover hasta que se espese, tomando la consistencia de una crema pastelera. 4. Retira del fuego y vierte dentro de refractarios individuales o dos refractarios medianos. Cubre con plástico adherente y refrigera hasta que esté bien fría, por lo menos 8 horas y no más de 24. 5. Espolvorea la superficie de la crema con el azúcar restante. Quema el azúcar con una antorcha de cocina hasta que se haya caramelizado y dorado. (Si no tienes antorcha puedes hornear a temperatura alta durante aproximadamente 10 minutos o caramelizar el azúcar bajo la salamandra del horno, si tienes la función de asado).

