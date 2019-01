Cebollas caramelizadas Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Rebanadas de cebolla sofritas en mantequilla y caramelizadas con un poco de azúcar y vinagre balsámico. Ingredientes 1 barrita (90 gramos) de mantequilla

2 cebollas blancas, rebanadas

2 cucharadas de azúcar

1 cucharada de vinagre balsámico

1. Derrite la mantequilla en un sartén grande a fuego medio. Agrega la cebolla y cocina, moviendo de vez en cuando, hasta que se vea transparente, aproximadamente 5 minutos. 2. Agrega el azúcar, mezcla y, cuando se disuelva, incorpora el vinagre y la salsa de soya. Reduce el fuego y sigue cocinando, y moviendo constantemente, hasta que la cebolla se haya suavizado y caramelizado, aproximadamente 20 minutos.

