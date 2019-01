Alubias con chorizo español Tiempo Total 2 H 30 Min Tiempo Activo 2 H 15 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Frijoles blancos con trocitos de chorizo español dorado y chiles de árbol fritos. Para saborear con un buen trozo de pan rústico. Ingredientes 1/2 kilo de alubias

1 cebolla blanca, picada

2 dientes de ajo, picados

20 gramos de chile de árbol

150 gramos de chorizo español, picado

1 cucharadita de aceite

Calienta el aceite en una olla a fuego medio, y sofríe la cebolla y el ajo hasta que se vean transparentes. Agrega 4 litros de agua y las alubias. Deja que todo hierva de nuevo y reduce el fuego a bajo. Tapa y cocina hasta que los frijoles estén suaves, aproximadamente 2 horas. Cuela y reserva el caldo. 2. Calienta una cacerola grande a fuego medio y agrega el chorizo y los chiles de árbol. Fríe hasta que el chorizo se haya dorado y agrega las alubias cocidas y 1/2 taza de caldo. Reduce el fuego a bajo y cocina durante 15 minutos o hasta que la mayor parte del caldo se haya evaporado.

