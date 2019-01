Cerdo de 5 ingredientes Tiempo Total 4 H 2 Min Tiempo Activo 4 H Tiempo Prep 2 Min Porciones 4 Se prepara en menos de dos minutos y está listo en 4 horas. Perfecto para preparar con anticipación en un día pesado. Se sirve con tortillas y ensalada verde fresca. Ingredientes 300 gramos de carne de cerdo

1 litro de jugo de naranja

1 cucharada de canela, o en rama

1 clavo de olor

1 cucharadita de sal Cómo hacerlo 1. Coloca todos los ingredientes, salvo la sal, en una olla de cocción lenta (crock pot) y prende en temperatura baja (low). Deja cocinar durante el día. 2. Al final de un largo día de trabajo, sazona con sal y sirve con tortillas calientes.

