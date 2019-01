Plátano macho frito Tiempo Total 7 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 2 Min Porciones 2 Simplemente rebanadas de plátano macho maduro fritas en aceite bien caliente. Sírvelas como postre, con leche condensada, o como acompañamiento de platos salados. Ingredientes 1 plátano macho maduro

Aceite suficiente para freír Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite de cacahuate en un sartén a fuego medio. 2. Pela y corta el plátano en forma diagonal en rebanadas de de medio centímetro. 3. Fríe las rebanadas del plátano hasta que estén doradas de ambos lados. Sirve calientes.

