Peras al café Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 5 Trozos de pera en una salsa de leche evaporada y licor de café, servidas con helado de café. El postre perfecto para los amantes del licor. Ingredientes 5 peras, sin pelar y cortadas en 6 gajos cada una

150 gramos de mantequilla

300 gramos de azúcar

25 gramos de granos de café enteros

1/2 taza de licor de café

2 latas (397 gramos cada una) de leche evaporada

1. Coloca las peras y el azúcar en una cacerola a fuego medio, y cocina hasta que el azúcar se haya caramelizado. Agrega la mantequilla y los granos de café. 2. Cuando la mantequilla se haya derretido, añade el licor de café y la leche evaporada. Cocina de 8 a 10 minutos, hasta que la salsa se haya espesado. 3. Desecha los granos de café y sirve las peras con helado de café encima.

