Pescado robalo marinado Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 6 Min Tiempo Prep 8 Min Porciones 2 Filetes gruesos de robalo marinados en una mezcla de leche con vino blanco, ajo y herbas finas, y cocidos a la plancha. Ingredientes 3/4 taza de leche

3 cucharadas de aceite de oliva

2 cucharadas de vino blanco

1 cucharadita de consomé de pollo en polvo

1 cucharadita de ajo picado 1 pizca de hierbas finas

Sal y pimienta, al gusto

2 filetes de robalo de 200 gramos cada uno

1. Licua la leche con el aceite de oliva, vino blanco, consomé de pollo, ajo, hierbas finas, sal y pimienta. Vierte sobre los filetes de pescado en un recipiente y deja marinar durante 15 minutos. 2. Engrasa un sartén antiadherente con el aceite vegetal. Escurra los filetes marinados y colócalos sobre el sartén caliente; cocina aproximadamente 3 minutos por lado, hasta que puedas desmenuzarlos fácilmente con un tenedor.

