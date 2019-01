Chuletas de cordero encebolladas Tiempo Total 46 Min Tiempo Activo 16 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Chuletas de cordero a la plancha, cubiertas con cebollas caramelizadas con vinagre balsámico y vino tinto. Ingredientes 50 gramos de azúcar estándar

1/4 taza de vinagre balsámico

2 cucharadas de vino tinto

60 gramos de mantequilla

1 cucharada de salsa de soya 1 cebolla grande, rebanada

2 cucharadas de aceite de oliva

1 kilo de chuletas de cordero

1. Coloca el azúcar y el vinagre balsámico en una cacerola chica a fuego medio-bajo. Calienta, moviendo de vez en cuando, hasta que la mezcla se haya reducido, aproximadamente 15 minutos. Incorpora el vino, mezcla bien y, cuando se haya espesado, agrega 1o gramos de mantequilla. 2. Aparte, derrite el resto de la mantequilla en un sartén a fuego medio. Sofríe la cebolla hasta que se vea transparente, luego vierte encima la salsa anterior. Cocina, moviendo constantemente, hasta que la mayor parte del líquido se haya evaporado y las cebollas se hayan caramelizado. 3. Calienta 1 cucharada de aceite de oliva en un sartén grande a fuego medio. Salpimienta las chuletas de cordero y agrega la mitad al sartén. Cocina durante 4 minutos por lado. Pásalas a un plato, cúbrelas con papel aluminio y repite el procedimiento con el resto del aceite y las chuletas. 4. Sirve las chuletas con las cebollas caramelizadas encima.

