Pollo páprika Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 50 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Piezas de pollo marinadas en una mezcla de aceite de oliva, jugo de limón y páprika, y horneadas a la perfección. También puedes asarlas en el asador o la plancha. Ingredientes 1/2 taza de aceite de oliva

2 cucharaditas de jugo de limón

1 1/2 cucharaditas de salsa inglesa

2 cucharadas de páprika

1 pizca de romero seco

Sal y pimienta, al gusto

1. Precalienta el horno a 175 ºC. 2. Mezcla el aceite de oliva con el jugo de limón, salsa inglesa, páprika, romero, sal y pimienta. Vierte sobre el pollo en un recipiente, moviendo para cubrir todo el pollo con la marinada. Deja marinar durante por lo menos 10 minutos, moviendo un par de veces para asegurar un marinado uniforme. 3. Escurre las piezas de pollo marinadas y acomódalas en un refractario rectangular, sin encimarlas. Hornea durante 50 minutos hasta que el pollo se haya cocido. 4. Acompaña con papitas cambray cocidas o doradas en aceite.

