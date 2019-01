Sangría española clásica Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 ¡Sangría verdaderamente española! Vino tinto, fruta fresca y brandy se unen para dar vida a esta bebida de fama internacional. Ingredientes 1 botella (750 mililitros) de vino tinto

25 mililitros de brandy

6 naranjas grandes

2 limones

3 duraznos

1 raja de canela

50 gramos de azúcar Cómo hacerlo 1. Corta 2 naranjas en rebanadas delgadas. Exprime las otras 4. 2. Pela un limón y exprímelo. Corta el otro en rebanadas delgadas. 3. Pela y pica los duraznos. 4. Coloca la canela, azúcar, rebanadas de naranja y limón, durazno y brandy. Mezcla muy bien y deja reposar durante 10 minutos. 5. Agrega los jugos de naranja y limón, y mezcla bien. Agrega cubos de hielo y sirve.

