Muffins de cereal integral Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 24 El All-Bran®, harina integral y plátano le dan a estos muffins el aire saludable que todos necesitamos. ¡Cargados de fibra! Ingredientes 1 1/4 tazas de harina integral

1/3 taza de azúcar

1/2 cucharadita de sal

1 cucharadita de polvo para hornear

2 tazas de cereal All-Bran® Original (no flakes)

1 1/4 tazas de leche

2 huevos

1. Precalienta el horno a 180 °C. Forra 24 moldes para muffins con capacillos de papel. 2. Remoja el cereal en la leche durante 5 minutos. Vierte dentro de un sartén y agrega el resto de los ingredientes; mezcla con un tenedor. 3. Divide la mezcla entre los modes y hornea durante 30 minutos en el horno precalentado.

