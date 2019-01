Cocada con almendra Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 40 Dulce de coco rallado con almendra y claras de huevo, ligeramente doradas en el horno. Dulces y crujientes, estas cocadas miniatura se conocen también como coquitos o macarrones de coco. Prepáralas en un abrir y cerrar de ojos. Ingredientes 1/2 taza de claras de huevo, a temperatura ambiente

1 cucharadita de esencia de vainilla

200 gramos de almendra, finamente picada

1 1/2 tazas de azúcar glass

350 gramos de coco rallado sin azúcar

Chocolate derretido (opcional) Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 200 °C. Forra 2 charolas con papel para hornear. 2. Bate las claras de huevo con la vainilla en un tazón grande, hasta que se vean secas y formen picos firmes. 3. Mezcla la almendra con el coco y el azúcar en otro tazón, hasta tener una masa de consisgencia grumosa. Envuelve poco a poco las claras batidas. 4. Toma un poco de la mezcla con una cuchara grande y colócala sobre una charola. Si utilizas una cuchara para helado es mejor. Repite el procedimiento hasta terminar con toda la mezcla. 5. Hornea durante 15 minutos o hasta que estén firmes y doradas al gusto. Retira del horno y permite que se enfríen completamente. Si lo deseas, agrega encima un poco de chocolate derretido. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.