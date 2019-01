Pastel de almendra sin harina Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 50 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Almendras molidas, claras de huevo y azúcar es todo lo que necesitas para preparar este pastel de consistencia única. Ideal para quienes tienen problemas con el gluten. Si buscas un pastel tradicional, esta receta no es la adecuada. Ingredientes 8 claras de huevo

1 taza de azúcar estándar

250 gramos de almendras molidas (no en polvo)

1. Precalienta el horno a 180 °C. Engrasa un refractario pequeño (ej. Pyrex®). 2. Bate las claras de huevo en un tazón grande, hasta que se vean secas y formen picos firmes. Sin dejar de batir, agrega poco a poco el azúcar y la almendra 3. Vierte la mezcla dentro del refractario y hornea entre 45 y 50 minutos, hasta que se vea firme. 4. Retira del horno y, si lo deseas, espolvorea con azúcar glass inmediatamente. Permite que se enfríe antes de servir.

