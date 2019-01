Flan rápido Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Tres tipos de leche, huevos y azúcar es todo lo que necesitas para preparar este flan en minutos y cocerlo rapidito en la olla de presión. ¡Presto! Ingredientes 1 lata (378 gramos) de leche evaporada

1 lata (397 gramos) de leche condensada

6-8 huevos

1/2 taza de azúcar

1 taza de leche entera de vaca Cómo hacerlo 1. Coloca el azúcar en una flanera y calienta sobre la estufa hasta que el azúcar se haya disuelto, tomando el color y la consistencia de un caramelo. Retira inmediatamente del fuego para evitar que se queme y mueve la flanera para cubrir todo el fondo con el caramelo. Permite que se enfríe y endurezca. 2. Mientras, licua la leche evaporada con la leche condensada, leche entera y huevos. Vierte sobre la flanela con el caramelo ya macizo. 3. Coloca una rejilla dentro de la olla de presión, agrega 2 o 3 tazas de agua y acomoda el flan sobre la rejilla. Tapa y cocina a presión durante 30 minutos, desde el momento en que suene la válvula. 4. Refrigera y sirve frío. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.