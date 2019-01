Brownies con nuez Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 14 Pastelitos de chocolate amargo con nuez picada y un toque dulce que te alegrará el día. Procura utilizar una buena marca de chocolate... notarás la diferencia. Ingredientes 250 gramos de mantequilla

150 gramos de chocolate amargo para repostería

3/4 taza de harina

3/4 taza de azúcar

4 huevos, separados

1/2 taza de nuez picada Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 160 °C. Engrasa y enharina un molde pequeño. 2. Derrite la mantequilla con el chocolate a baño María dentro de un tazón de metal. Retira del fuego y permite que se enfríen. 3. Mezcla la harina con el azúcar en un recipiente. 4. Bate las claras de huevo en un tazón limpio, hasta formar picos firmes. 5. Cuando el chocolate y la mantequilla se hayan enfriado, incorpora las yemas de huevo y la vainilla. Bate bien con un batidor de globo. Es muy importante que la mezcla de chocolate y mantequilla se haya enfriado para evitar que el calor cueza los huevos. 6. Agrega la harina con azúcar y mezcla bien. Envuelve las claras batidas, luego las nueces. 7. Vierte la masa dentro del molde engrasado y hornea en el horno precalentado hasta que pase la prueba del palillo, aproximadamente 30 minutos.

