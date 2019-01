Galletas de figuras Tiempo Total 33 Min Tiempo Activo 8 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 50 Galletas dulces básicas con crema. Si lo deseas, agrega tu sabor favorito y espolvorea con azúcar de colores antes de hornear. Ingredientes 250 gramos de mantequilla, derretida y a temperatura ambiente

5 cucharaditas de aceite

1 taza de azúcar

3 huevos

1 taza de crema

5 tazas de harina

3 cucharaditas de polvo para hornear Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175 °C. Engrasa ligeramente 2 charolas para hornear. 2. Bate la mantequilla en un tazón grande junto con el aceite, crema, huevos y azúcar, hasta que esta última se haya disuelto. Cierne la harina con el polvo para hornear, mezcla con los ingredientes húmedos y sigue batiendo hasta tener una masa manejable. Si es necesario, agrega más harina o crema. 3. Extiende la masa sobre una superficie plana enharinada. Córtala con cortadores de galletas de figuras. 4. Coloca las galletas sobre las charolas y hornea hasta que se hayan dorado ligeramente, entre 8 y 10 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.