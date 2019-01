Pastel de chocolate fino Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 50 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 Este pastel se prepara con chocolate de la mejor calidad y nuez picada. Lleva muy poca harina y una cantidad generosa de mantequilla. Ingredientes 150 gramos de chocolate para repostería de buena calidad

225 gramos de mantequilla sin sal

3/4 taza de azúcar

3/4 taza de harina

4 huevos, separados

1 taza de nuez picada Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 170 °C. Engrasa y enharina un molde para hornear pequeño. 2. Derrite el chocolate y la mantequilla a baño María. Evita que se calienten de más y deja enfriar. 3. Bate las claras de huevo hasta que formen picos firmes. 4. Cierne la harina en un tazón grande. Agrega el azúcar, yemas de huevo y nuez. Bate con una espátula e incorpora poco a poco, sin dejar de batir, la mezcla de chocolate. Por último, envuelve las claras batidas. 5. Vierte dentro del molde engrasado y hornea durante 50 minutos o hasta que se sienta firme al tacto. Deja enfriar completamente antes de desmoldar. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.