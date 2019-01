Pastel de miel y naranja Tiempo Total 1 H 20 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 20 Min Porciones 18 Pastel de miel con jugo de naranja y un toque de chocolate y café. Este pastel lleva aceite vegetal en lugar de mantequilla. Ingredientes 4 1/2 tazas de harina

2 cucharaditas de bicarbonato de sodio

2 cucharaditas de canela en polvo

2 cucharadas de cocoa

2 cucharadas de café soluble

1 taza de agua 1 taza de jugo de naranja

1 1/2 tazas de azúcar

1 taza de miel de abeja

5 huevos

1 taza de aceite vegetal

1 puño de nuez picada Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 150 °C. Engrasa y enharina un molde para hornear grande. 2. Cierne la harina con el bicarbonato, canela y cocoa en un tazón. Reserva. 3. Disuelve el café en el agua y mézclalo con el jugo de naranja. Reserva. 4. Coloca el azúcar, miel, huevos y aceite en un tazón grande. Agrega poco a poco los polvos cernidos, batiendo con batidora eléctrica y alternando con la mezcla de café y jugo de naranja. Bate solo hasta incorporar eliminando todos los grumos. Apaga la batidora y envuelve las nueces. 5. Vierte la masa dentro del molde engrasado. Hornea hasta que al insertar un palillo, este salga limpio, aproximadamente 1 hora. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.