Mousse de chocolate rápido Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Prepara este mousse de chocolate amargo en cuestión de minutos. Es importante que utilices un chocolate de buena calidad (ej. Turin®) Ingredientes 450 gramos de chocolate amargo para repostería

1 lata (378 gramos) de leche evaporada

1 lata de agua (se mide con la lata de la leche)

14 gramos de grenetina

Derrite el chocolate a baño María o dentro del horno de microondas. 2. Calienta la leche junto con el agua en una olla a fuego moderado. Agrega el chocolate derretido y, cuando empiecen a hervir, apaga inmediatamente y vierte dentro de la licuadora. Permite que se entibie y licua a velocidad alta. Sin dejar de licuar agrega la grenetina y los huevos. 3. Vierte dentro de copas individuales o un molde y refrigera hasta que se haya cuajado, aproximadamente 2 horas.

