Salsa tártara con huevo Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Una mezcla de mayonesa, huevos duros, hierbas y el toque perfecto de vinagre. Utiliza esta salsa para dar más sabor a tus pescados. Ingredientes 1 taza de mayonesa

2 huevos duros, pelados y picados

3 cebollitas cambray, picadas

10 aceitunas verdes, sin hueso y picadas

2 ramitas de perejil, picado

3 cucharadas de vinagre

Pimienta, al gusto Cómo hacerlo 1. Mezcla la mayonesa con los huevos, cebollitas, aceitunas y perejil. Agrega poco a poco el vinagre y mezcla hasta tener la consistencia adecuada. Si es necesario agrega más. Sazona con pimienta al gusto. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.