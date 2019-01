Ensalada mexicana con aderezo de chile pasilla Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Rebanadas de jitomate, panela y aguacate, aderezadas con una vinagreta de chile pasilla y jugo de naranja. Una deliciosa representación de la bandera mexicana. Ingredientes 1 chile pasilla, desvenado

3 cucharadas de jugo de naranja

1 cucharada de miel de abeja

1/2 cucharada de vinagre blanco

Sal y pimienta, al gusto

2 jitomates grandes, rebanados

400 gramos de queso panela, rebanada

1 aguacate, pelado y rebanado Cómo hacerlo 1. Cuece el chile en agua hirviendo hasta que se haya suavizado. Licúalo junto con el jugo de naranja, miel, vinagre, sal y pimienta. Cuela. 2. Alterna rebanadas de jitomate, panela y aguacate en platos individuales. Rocía con el aderezo de chile pasilla.

