Queso fundido con chorizo Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 Queso manchego fundido en el horno y servido con chorizo en tortillas calientes. Una botana a la que nadie dirá que no. Ingredientes 300 gramos de queso manchego, rallado

100 gramos de chorizo

6 tortillas calientes Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 200 ºC. 2. Coloca el queso dentro de un refractario pequeño y hornéalo en el horno precalentado hasta que se haya fundido y la superficie se vea ligeramente dorada, aproximadamente 15 minutos. 3. Mientras, fríe el chorizo en su propia grasa dentro de un sartén pequeño a fuego medio, hasta que se haya dorado. Escurre el exceso de grasa. 4. Retira el queso del horno y coloca encima el chorizo. Acompaña con tortillas calientes.

