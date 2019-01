Pan tostado con jamón serrano Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 5 Mitades de pan bolillo tostado con jitomate fresco y rebanadas delgadas de jamón serrano. Una refrigerio de un sabor delicioso y delicado. Ingredientes 5 bolillos chicos

300 gramos de jitomate

Pimienta negra molida al gusto

1. Hornea los bolillos en el horno caliente, hasta que estén tostados a tu gusto. Mientras, machaca muy bien el jitomate. 2. Unta las mitades de bolillo con el jitomate machacado y sazona con pimienta al gusto. Acomoda encima de cada una cantidades iguales de jamón serrano.

