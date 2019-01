Chilaquiles verdes con rajas Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Chilaquiles en salsa verde con rajas de chile poblano asado, crema y queso fresco. ¡Un verdadero agasajo! Ingredientes 6 chiles poblanos

1 litro de salsa verde

1 cucharada de aceite

1/2 cebolla, picada

1 cucharada de aceite

1/2 cebolla, picada

600 gramos de totopos de maíz Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a fuego alto. Coloca los chiles poblanos en una charola para hornear y mételos al muy horno caliente. Hornea durante 5 minutos o hasta que su piel se haya ampollado y quemado. Voltea y repite el procedimiento hasta que su piel se haya quemado uniformemente. Mete los chiles dentro de una bolsa de plástico y deja que suden durante 10 minutos. Pélalos, desvénalos y córtalos en rajas. 2. Calienta la salsa verde en un sartén o cacerola grande a fuego medio. 3. Aparte, calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio. Sofríe la cebolla hasta que se vea transparente, agrega los chiles y sofríe durante unos minutos más. 4. Incorpora los totopos a la salsa verde caliente, mezcla bien, luego agrega las rajas con cebolla. Cocina durante unos minutos. 5. Sirve los chilaquiles con crema y queso encima.

