Chilaquiles rojos con huevo Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Totopos de maíz en salsa ranchera servidos con un huevo estrellado, queso y crema. ¡Desayuno de reyes! Ingredientes 1 litro de salsa ranchera (ver nota)

2 cucharadas de aceite

6 huevos

Sal y pimienta, al gusto

600 gramos de totopos de maíz

3/4 taza de queso cotija, rallado

1/2 taza de crema Cómo hacerlo 1. Calienta la salsa en un sartén grande a fuego medio-bajo. 2. Aparte, en un sartén mediano calienta 1 cucharada de aceite. Estrella 3 huevos en el sartén y fríelos hasta que se hayan cuajado al gusto. Sazona con sal. Retira del sartén y repite el procedimiento con el resto del aceite y los huevos. 3. Agrega los totopos al sartén con la salsa caliente y cocina, moviendo de vez en cuando, durante 2 minutos. 4. Divide los chilaquiles en 6 platos. Agrega crema y queso, y acomoda un huevo estrellado encima.

